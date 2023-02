Lega Pro, si elegge il presidente: i programmi di Marani e Vulpis

Si vota per il presidente della Serie C.

Redazione ITASportPress

Si vota oggi nel Salone d’Onore del Coni per la presidenza della Lega Pro. La lotta è tra Matteo Marani e Marcel Vulpis, che è stato il reggente in questi ultimi due mesi dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli.

Per essere eletto presidente, il candidato dovrà conquistare 30 dei 59 voti in palio (la Juve Next Gen non vota in quanto già rappresentata a livello di Serie A). Sarà sfida anche per i vicepresidenti: nella squadra di Marani c’è Gianfranco Zola insieme a Giovanni Spezzaferri. Dall'altra parte ci sono il manager Francesco Zicchieri e il fiscalista Alberto De Nigro.

Ma quali sono i programmi dei due candidati? La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Marani sul tema: "La Serie C è l’anello debole del sistema prima di tutto c’è una questione di sostenibilità economico finanziaria. Abbiamo i costi del professionismo senza averne i ricavi. Ricavi che bisogna aumentare attirando investimenti. C’è un dato che impressiona: una proprietà in Serie C dura meno di tre anni. Tutto questo deve cambiare. Ogni decisione dovrà essere presa dal basso verso l’alto, con i club protagonisti".

La rosea mette in evidenza anche la voce di Vulpis che rivendica il ruolo della Serie C come "motore della formazione del professionismo". E sulla sua candidatura poi: "La mia una candidatura che viene da lontano, dai 23 mesi da vice con Ghirelli, dai 53 giorni da presidente, dai dossier importantissimi su sponsorizzazioni, diritti tv audiovisivi, scommesse che sono già aperti. E che valgono milioni di euro per i club. I broadcaster hanno bisogno di interlocutori con esperienza senza dover ricominciare da capo".

Parola al voto. Nelle prossime ore il verdetto.