Lega Pro, Vulpis attacca Marani: “Lasci Sky Sport e la Figc prima delle elezioni”

La prossima settimana si conoscerà il nuovo presidente della Lega Pro visto che l’Assemblea Elettiva è fissata giovedì 9 febbraio, al Salone d’Onore del Coni a Roma.. Uniche due candidature a presidente sono quelle di Matteo Marani e Marcel Vulpis, vicepresidente vicario di Lega Pro e attualmente presidente facente funzione. Proprio quest'ultimo, sui suoi profili social evidenzia la disparità di trattamento. Su Twitter scrive Vulpis: "L’altro candidato entrerà in Assemblea da dimesso a Sky Sport e dalla presidenza della Fondazione Museo del Calcio o solo io mi sono dimesso da tutto 2 anni fa? Attendo risposta prima del 9/2, dopo sarebbe troppo facile. Altra domanda: un candidato consulente di Sky Sport può presentarsi a presidente di Lega Pro quando la sua stessa azienda è fornitore della Lega? Per me NO, è danno potenziale per Lega e 60 club. Siamo in trattativa per i diritti tv con network ma il cervello che vi dice?".

In una competizione elettorale, quale essa sia, i candidati devono presentarsi con le stesse caratteristiche e nelle stesse condizioni perchè diversamente un contendente si troverebbe in una posizione dominante rispetto all'altro. Nel caso specifico Marani ha indosso la maglia della Figc perchè è il presidente in carica della Fondazione Museo del calcio di Coverciano e non si è ancora dimesso e poi lo stesso è anche un giornalista di Sky Sport. Dunque si trova in una posizione dominante rispetto al candidato Vulpis che due anni fa su spinta del presidente della Figc Gabriele Gravina e dell'allora presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si dimise da tutti gli incarichi per motivi di opportunità ed eventuali conflitti di interessi. Vulpis lasciò l'agenzia Sporteconomy. Vulpis in questo caso si trova in una condizione di disparità di trattamento se Marani non lascia i due incarichi subito.