Lewandowski segna da 70 metri: ma è il portiere del Messina!

Il cognome è di quelli importanti e anche la prodezza che ha realizzato oggi in campo non è da meno. Si chiama Michal Lewandowski ed è il portiere del Messina

Incredibile quello che è accaduto a Messina con il portiere Michal Lewandowski che ha realizzato un gol clamoroso nel match contro il Monterosi finito 3-2 per i peloritani. Classe 1996, nazionalità polacca: Lewandowski ha segnato il 2-0 al 33', sfruttando un calcio di punizione battuto poco fuori la sua area di rigore. Un gol impossibile, da vedere e rivedere, segnato da più di 80 metri dalla porta avversaria. Questa perla ha sorpreso tutti. In primis il portiere avversario. Poi i tifosi, la società e l'ufficio stampa. Sui canali ufficiali del Messina, infatti, si legge: "Non abbiamo la grafica perché ha segnato il nostro portiere Lewandowski". E poi ancora un messaggio per Robert Lewandowski quello più popolare che gioca al Barcellona: "Guarda questo, ti sfidiamo a fare lo stesso".