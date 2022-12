Manconi stende un inguardabile Trento e fa sorridere l’Albinoleffe

Buona prestazione della squadra ospite al Briamasco contro uno spento Trento

Redazione ITASportPress

Colpo esterno dell'Albinoleffe che nel posticipo della 18.ma giornata di Serie C Girone A passa al Briamasco superando un Trento inguardabile. Decisivo nella ripresa il gol di Manconi con un preciso tiro che si è spento all'incrocio dei pali. L'Albinoleffe sin dai primi minuti ha martellato l'avversario cercando la via del gol. Due le opportunità degli ospiti sciupate da Piccoli. Il Trento non ha mai replicato chiudendo la prima frazione di gioco in affanno. Nella ripresa la musica non è cambiata, ma stavolta l'Albinoleffe è stato più incisivo spingendo sulle corsie esterne e proprio da una percussione sulla fascia destra è nata la rete di Manconi. Dopo il vantaggio mister Biava ha chiuso gli spazi inserendo alcuni elementi per dare freschezza alla manovra. Il Trento non hai impensierito il portiere Pagno nei minuti finali. L'Albinoleffe è riuscita così a portare a casa tre punti importanti per la salvezza mentre per il Trento è notte fonda. Senza Bocalon e Belcastro è discutibile la scelta di mister Tedino di non convocare Pasquato che non è stato ritenuto in buone condizioni ma forse con gennaio alle porte è stata una decisione diversa. A fine partita fuori dallo stadio è iniziata la seconda dura contestazione dei tifosi in questa stagione. Popolo gialloblù ormai stanco di vedere la propria squadra allo sbando.

Partita - Mister Tedino si affida al “3-4-1-2”, proponendo Marchegiani a difesa dei pali e terzetto di difesa composto da Galazzini, Ferri e Vitturini. In mediana operano il rientrante Cittadino e Mihai con Semprini e Fabbri sulle corsie esterne, mentre Ballarini agisce da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Brighenti, con fascia di capitano al braccio e Saporetti. La prima azione degna di nota del match è di marca ospite: al 3’ Zoma crossa dalla sinistra per Manconi, il cui tiro di prima intenzione termina alto oltre la traversa. Il Trento replica immediatamente: corre il 5’ quando Semprini centra dalla destra per Brighenti, anticipato in extremis da Borghini al momento del controllo. Riprende Mihai che cerca la botta da fuori area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Pagno anticipa lo stesso centravanti gialloblu su lancio dalle retrovie di Vitturini (8’), mentre al 21’ si rendono pericolosi sugli sviluppi di un corner dalla destra. La battuta di Cittadino pesca Brighenti a centroarea: la conclusione dell’attaccante aquilotto risulta “strozzata” con Pagno che blocca. Due minuti più tardi si fa vedere anche l’AlbinoLeffe con la conclusione da fuori area di Piccoli, che Marchegiani respinge a mani aperte. Lo stesso Piccoli ci prova ancora al minuto 34, ma il suo tiro termina a lato. L’ultimo sussulto del primo tempo è di marca gialloblu: punizione per Brighenti, il cui colpo di testa viene stoppato da un difensore.

Secondo tempo Il Trento nella ripresa si fa vedere prima con il tiro di Ballarini, respinto da Milesi e poi con il diagonale di Brighenti, bloccato da Pagno. Entra Damian al posto di Mihai e, dopo un tiro da fuori area di Cocco bloccato da Marchegiani, al 63’ l’AlbinoLeffe passa a condurre: ripartenza bergamasca con azione che si sviluppa sulla destra, palla al limite per Manconi che lascia partire un gran destro che s'insacca all'incrocio dei pali. Tedino getta nella mischia Trainotti, Simonti - all’esordio stagionale - e Ianesi per un Trento a trazione anteriore. Entra anche Matteucci al posto di Brighenti, ma il risultato non cambia più, nonostante i tentativi finali dei gialloblu, compresi un traversone di Saporetti in area piccola all’89’, che non trova compagni e un colpo di testa di Ballarini che termina tra le braccia di Pagno. Sabato prossimo (ore 14.30) si chiuderà il girone d’andata con la trasferta sul campo del Novara.

TABELLINO

TRENTO - ALBINOLEFFE 0-1 (0-0)

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini (21’st Ianesi); Semprini (21’st Trainotti), Cittadino (21’st Simonti), Mihai (9’st Damian), Fabbri; Ballarini; Saporetti, Brighenti (34’st Matteucci). A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Piazza, Benedetto. Allenatore: Bruno Tedino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, Doumbia (43’st Marchetti), Brentan, Piccoli, Zoma (43’st Petrungaro); Cocco (26’st Giorgione), Manconi (48’st Rosso). A disposizione: Giroletti, Taramelli, Muzio, Concas, Gelli, Miculi, Allieri, Toma. Allenatore: Giuseppe Biava.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Pistarelli di Fermo. IV Ufficiale: Branzoni di Mestre).

RETE: 18’st Manconi (A)

NOTE: spettatori 500 circa. Serata fredda. Ammoniti Cittadino (T), Borghini (A), Brentan (A) per gioco falloso, Saltarelli (A) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. Recupero 0’ + 5’.