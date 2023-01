Mantova, Bocalon: “Dire sì non è stato difficile. Fatto il massimo per il Trento”

Le prime parole di Riccardo Bocalon in conferenza stampa, dopo l’ufficialità dell’approdo in biancorosso.

“Sono sicuramente emozioni positive, ho trovato un ambiente che mi ha voluto fortemente, cosa decisiva nella scelta di intraprendere questo percorso. Non nascondo che accettare Mantova non è stato difficile, è una piazza importante e vengo qui con molto entusiasmo che cercherò di trasmettere alla squadra. L’obiettivo ora è quello di riempire la Curva Te. Cercherò di dare una mano ai miei compagni per riuscirci.”

“La trattativa è nata in circa una decina di giorni, c’è stato subito un forte interesse ma io ero concentratissimo con la mia ex squadra, il Trento, che ringrazio per tutto quello che ha dato. Penso di aver fatto il massimo per quella maglia e questa è una caratteristica che mi contraddistingue sempre, quindi cercherò di farlo anche qui nel massimo della professionalità possibile. La parte decisiva è stata la voglia di volermi qui e di farmi sentire importante. Sono un ragazzo che punta molto sulle sensazioni, e sono sempre state positive, non è stato difficile accettare questa proposta.”