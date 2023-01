Mantova, Bocalon: “Mio obiettivo è fare gol, anche al Trento”

L'attaccante del Mantova Riccardo Bocalon ieri in gol al debutto in maglia biancorossa, commenta la sua prestazione di ieri e anticipa i temi del prossimo match contro il Trento sua ex squadra: «Sarà certamente una partita difficile e delicata - afferma Bocalon - contro una squadra reduce da 10 punti in 4 gare e che vorrà salvarsi senza playout come noi. Fare il gol dell'ex? Io sono un attaccante ed il mio obiettivo è segnare, al di là del fatto che abbia giocato nel Trento oppure no -riporta la Gazzetta di Mantova - . Di certo come sempre cercherò di farmi trovare pronto. Quale accoglienza riceverò? Onestamente non lo so: l'unica cosa che mi sento di dire è che la mia professionalità è intoccabile. Sono contento di avere contribuito alla salvezza lo scorso anno con 7 reti e di avere segnato un rigore domenica scorsa pur sapendo che sarei andato via. Queste sono le uniche cose che contano per me».