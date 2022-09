Messina, brutto infortunio per Piazza in allenamento: sarà operato

Tanta sfortuna in casa Messina in queste ore. Dopo la gara del weekend persa contro l'Avellino per 2-1, la società giallorossa deve fare i conti con una tegola piuttosto pesante. Infatti, Alessio Piazza ha riportato, nel corso di uno degli ultimi allenamenti, la lesione del legamento crociato anteriore e dovrà subire un intervento chirurgico.

Per il calciatore, quindi, si annuncia un lungo stop che lo vedrà ovviamente saltare le prossime gare ad iniziare da quella prevista per sabato 24 settembre contro il Catanzaro.

Al momento il club, impegnato in Serie C nel Girone C, ha fin qui conquistato un solo punto in classifica dopo quattro partite.