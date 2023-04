Messina, colpo di scena prima dei playout: tecnico Raciti se ne va

Clamoroso quello che è successo quest'oggi a Messina. Ezio Raciti tecnico della risalita in classifica - secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud -ha lasciato l'Acr e domani presenterà ufficialmente le dimissioni al presidente Pietro Sciotto. Toccherà poi al patron giallorosso decidere se accettarle o meno ma la crisi al Messina calcio è virtualmente aperta. Un fulmine a ciel sereno che mette nei guai il sodalizio peloritano in vista dello spareggio playout contro la Gelbison che vale una stagione. Non sono del tutto chiare le motivazioni che hanno spinto Raciti a lasciare il club ma trapela un certo malessere del tecnico catanese aspramente criticato nelle ultime gare. Il pareggio di Taranto probabilmente ha fatto traboccare il vaso. Raciti ha preso il posto di Gaetano Auteri quando la squadra annaspava ed era ultima in classifica con soli 11 punti, e molto lontana dalla salvezza diretta. Con Raciti inversione di marcia e Messina che ha totalizzato 30 punti in 18 partite del girone di ritorno, con una media 1, 66 più da play-off che da zona retrocessione.