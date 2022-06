Messina, ds Pavone: “Con Zeman decideremo nei prossimi giorni”

A Messina si sogna l'approdo sulla panchina giallorossa del tecnico Zdenek Zeman. Il boemo infatti dopo lo strappo con il patron Nicola Canonico ha lasciato il Foggia con una punta polemica. Il ds Giuseppe Pavone forma un collaudato tandem con l'ex tecnico della Roma e sul possibile approdo in riva allo Stretto, il dirigente ai microfoni di Messinasportiva.it ha detto: “Secondo me è tutto prematuro. Ci prenderemo ancora qualche settimana per decidere, anche perché formalmente siamo sotto contratto fino a fine mese con il Foggia e quindi a maggior ragione non potremo impegnarci ufficialmente. Dal primo luglio ci guarderemo attorno. C’è stato qualche contatto con il presidente Pietro Sciotto però è presto per dire che è cosa fatta. Non possiamo ancora sapere cosa ci riserverà il prossimo futuro e se torneremo quindi ancora in pista”.