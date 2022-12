Messina, la nota del club: “Stop a faccendieri e truffaldini”

«Siamo stanchi di smentire notizie false, provenienti da presunti faccendieri o autentici truffaldini. Da questo momento non rilasceremo più alcuna dichiarazione sull’argomento. Non c’è nessuna trattativa per la cessione dell’Acr Messina. Sono tutte voci messe in giro ad arte per fare male al Messina, alla squadra, all’ambiente, alla proprietà. Valuteremo ogni più opportuna e necessaria azione, nelle sedi competenti». Questa la dichiarazione della famiglia Sciotto, proprietaria dell’Acr Messina in merito alla notizia diffusa da alcuni media di un presunto interessamento per il club.