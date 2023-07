Messina, l’ex Kragl si sfoga: “Preso tanta mer***. Via non per motivi personali ma per…”

CAMBIA TUTTO - Il centrocampista, tedesco dopo la risoluzione del contratto, su Instagram ha attaccato la proprietà giallorossa. "Le cose che vengono dette non sempre sono verità, chi mi conosce sa che persona, uomo e calciatore sono, e soprattutto chi mi tratta male non merita la mia presenza. Se sono partito è perché non volevo più restare in questa società, non per problemi personali e per andare via ho dovuto lasciare anche gran parte dello stipendio, se fossi stato così legato ai soldi come dicono i fenomeni dietro la tastiera non lasciavo la squadra ma sarei rimasto in panchina senza giocare neanche un minuto e mi prendevo lo stesso i soldi. Ringrazio il mister per avermi aiutato ad andare via. Per tutta la stagione abbiamo subito tanta "merda" e poi ci siamo sentiti dire che non è neanche merito nostro la salvezza. Per dirla tutta il contratto nuovo biennale che mi hanno proposto non l'ho mai visto. Mi dispiace per tutti i tifosi e amici conosciuti a Messina che mi vogliono bene, li sono stato davvero bene e mi ricorderò sempre di voi con un sorriso. Non aggiungo altro. È anche poco che ho detto! Sono davvero felice... anzi contento di iniziare la mia nuova avventura con tutto me stesso! Ci vediamo l'anno prossimo". Kragl andrà al Trapani in Serie D.