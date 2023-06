Messina, ok iscrizione al campionato. Adesso Sciotto può cedere club

Il Messina ha provveduto a depositare in Lega, come previsto dai termini federali, in data odierna, tutta la documentazione relativa all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2023/2024, con i relativi pagamenti di tutti gli emolumenti, la fideiussione, i criteri infrastrutturali, i contributi e le ritenute oltre ai relativi adempimenti economici amministrativi. Una buona notizia per il club giallorosso che per il momento resta nelle mani di Pietro Sciotto ma si sussurra che l’iscrizione in Lega Pro, possa essere stata fatta anche con il contributo di Manuele Ilari, l'imprenditore cinematografico che da tempo ha manifestato l'interesse per il club giallorosso.