Messina, ore decisive per il futuro. Le ultime

Il futuro del Messina non può attendere e nelle prossime ore si conoscerà il gruppo che rileverà la società da Pietro Sciotto. Il patron peloritano ha in mano i documenti contabili consegnati dall’investitore palermitano Fabrizio Mannino. Il massimo dirigente si è detto insoddisfatto della valutazione economica del club stimata dal potenziale acquirente e soprattutto dell’inserimento di una clausola legata alla concessione pluriennale degli impianti, auspicando maggiore discrezione in fase di contrattazione -riporta messinasportiva.it-. I rispettivi consulenti hanno siglato un patto di riservatezza, simile a quello già sottoscritto dallo stesso Sciotto e dall’imprenditore romano Manuele Ilari, l’altro soggetto che si è dichiarato interessato ad investire in riva allo Stretto. Da adesso in poi assoluto silenzio, per la decisione finale. Poi il Messina avrà un nuovo presidente.