Messina, presidente Sciotto: “A Ragusa ho detto che è il Maradona della C”

"Gli ho detto che è il Maradona della Serie C. Lui può portarci a raggiungere quei traguardi ambiziosi a cui punto". Poi anche un pensiero a tutto il resto del gruppo: "Ho parlato alla squadra, ho garantito loro che sarò sempre presente agli allenamenti e alle partite. Quando sono intervenuto sul mercato, la squadra era retrocessa al 99% ma io non sono abituato a perdere nella mia vita e ho fatto sacrifici per uscire dalla zona playout. Adesso abbiamo fatto qualche risultato ma non dobbiamo montarci la testa perché siamo ancora in lotta per non retrocedere. La salvezza resta l'assoluta prioritaria. Ho fatto questi sacrifici perché non accetto che il Messina possa retrocedere con me al timone".