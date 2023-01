Messina, Raciti risorge i giallorossi: battuta la Virtus Francavilla

Il Messina vince la sua seconda partita di Serie C avendo battuto in casa la Virtus Francavilla per 2-1 nel match della 21a giornata di Serie C Girone C. Il cambio di allenatore ha premiato i giallorossi che con Raciti al posto di Auteri sono ritornati a vincere. Al “Franco Scoglio” matura una vittoria fondamentale. Sblocca il numero 10 Balde, alla sua prima rete stagionale al 19'. Avvio di ripresa tutto di marca ospite, con Patierno autore dell’1-1. Minelli si fa però espellere e i padroni di casa sfruttano l’uomo in più, trovando il nuovo vantaggio grazie all’ivoriano Fofana. Tre punti importantissimi per il Messina che resta a 14 punti ultimo ma si avvicina a Fidelis Andria e Viterbese con 16 e 17.