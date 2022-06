Messina, Sciotto: “Non serve la colletta ma come avviene a Catania servono sponsor”

La situazione del Messina è in una fase di stallo. Il patron Pietro Sciotto cerca un investitore in grado di rilanciare il club giallorosso. Questa mattina il presidente peloritano ha incontrato il sindaco neo eletto Federico Basile. Sciotto che si è fatto accompagnare dai fratelli Matteo e Gino e dal direttore generale del club giallorosso Lello Manfredi, ha ribadito le difficoltà ad andare avanti. Queste le dichiarazioni riportate da messinasportiva.it di Sciotto dopo il colloquio con Basile nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca: "Diciamo che la fumata bianca ancora non c’è. Abbiamo parlato col sindaco, gli ho fatto delle richieste, dicendo quello che serve per il Messina, ci aggiorneremo e speriamo bene. Io scioglierò le riserve domani mattina. Cosa mi frena? Niente di particolare, ne abbiamo discusso col sindaco, quello che ci siamo detti sono cose riservate. Economicamente non ho difficoltà – precisa Sciotto – sono un presidente che vuole spendere i soldi e non guadagnare. Qualunque cosa la si fa per il bene del Messina. Ci vogliono però partecipazione e collaborazione, perché se un presidente deve spendere tutto lui, senza incassi, né sponsor, né pubblicità, né strutture adeguate, dove si vuole arrivare? Io sono disponibile a spendere, ma come avviene a Palermo, Catania e Bari, dove gli sponsor partecipano, chiedo il coinvolgimento di tutti. Non serve una colletta, ma pubblicità e presenze allo stadio, non bastano 500 persone. In tutto il campionato abbiamo avuto 17.300 spettatori paganti, meno dell’Andria. Il Palermo in una sola partita ne ha fatti 34.000, noi dovremmo disputare due campionati interi per raggiungere quella quota”. Al termine dell'incontro sono arrivate anche le parole del sindaco Basile: “È stato un incontro lungo e sicuramene proficuo. Il calcio a Messina è molto sentito ed è importante per tutta la città e non soltanto per gli sportivi. Il presidente mi ha posto una serie di tematiche che già conoscevamo. La società si prenderà il tempo necessario per rinnovare un atto d’amore nei confronti della città, come è già avvenuto in passato. Sono convinto che arriverà la fumata bianca”.