Messina, Sciotto: “Senza offerte prenderò decisioni dolorose”

Per dovere di cronaca, l’Acr Messina precisa che, sino alle 19.30 della giornata di ieri, al di là di quattro manifestazioni di interesse esplorative non è pervenuta alcuna offerta formale per l’acquisto della società. “In due pec – precisa l’avvocato Santi Delia - è stata richiesta la due diligence e, come società, è stata data la disponibilità a fornire la documentazione ma ancora non è iniziata per scelta esclusiva di chi aveva manifestato interesse”. Si precisa, quindi, che nessun documento contabile è stato visionato da sedicenti parti interessate all’acquisto.