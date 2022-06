Messina, Sciotto: “Squadra iscritta al campionato. Adesso la città partecipi”

Il Messina parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Lo ha ufficializzato il presidente Pietro Sciotto che nel corso di una conferenza stampa ha comunicato l'avvenuta iscrizione al torneo di terza divisione. "Non potevo consentire che il Messina perdesse la Serie C e forse anche il calcio dilettantistico. Ho fatto uno sforzo notevole e mi auspico che la gente apprezzi questa mia passione. Ho iscritto la squadra per senso di appartenenza e perchè amo il Messina. Non potevo lasciare la squadra con la puzza dietro, se devo andare via meglio farlo col profumo. Sono stati giorni complicati per me con la tensione al massimo. Ho cercato di cedere il club ma nessuno si è presentato e la scelta è stata dura ma Messina è una mia creatura. Siamo in Lega Pro ma vorrei che la città partecipi perchè il Messina è di tutti".