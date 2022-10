Monopoli, ufficiale: Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore

Giuseppe Pancaro ritorna in panchina. L'ex difensore di Lazio e Milan è diventato allenatore nel 2015 dopo una grande carriera da calciatore. Nelle scorse esperienza ha allenatore Modena, Juve Stabia, Catania e Catanzaro. L'ultima sua stagione su una panchina è quella del 2019/2020 con la Pistoiese. Ora ha finalmente trovato squadra ed allenerà in Serie C.