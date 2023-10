Nocerina, esonerato il tecnico Giovanni Ferraro

Incredibile quanto successo a Nocera con il tecnico Giovanni Ferraro che è stato esonerato prima ancora di debuttare sulla panchina rossonera. E la società rossonera in merito alla posizione dell'ex allenatore del Giugliano, non presente all'allenamento mattutino, ha rilasciato un comunicato: "Amareggiati per un comportamento assolutamente per nulla professionale e scarsamente etico del signor Giovanni Ferraro. Si è deciso, dunque, di virare su un altro allenatore anche perché Nocera e la Nocerina non vengono dietro nessun’altra città e nessun’altra squadra. Troppe titubanze e atteggiamenti equivoci, come quello di non voler fare già martedì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione, hanno spinto la società a riflettere su quello che stava maturando sino ad arrivare alla decisione di guardare oltre per individuare l’allenatore che la Nocerina merita e che dovrà guidare la squadra sino alla fine del campionato. Tutti i dettagli di quanto accaduto in queste ore saranno illustrati domani venerdì 27 ottobre 2023 nel corso di una conferenza stampa". Non è da escludere che la rottura tra il tecnico e la società rossonera sia dipesa da una chiamata arrivata al tecnico di Vico Equense da qualche club di categoria superiore, magari dopo il turno di campionato giocato ieri.