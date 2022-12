Novara-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultimo impegno del girone d’andata per il Trento che si reca a Novara

Redazione ITASportPress

Sta per chiudersi il girone di andata in Serie C e il Trento sabato 17 dicembre (calcio d’inizio alle ore 14.30) scenderà in campo allo stadio “Silvio Piola” di Novara per affrontare i padroni di casa piemontesi nel match valevole per il 19esimo turno del campionato di serie C 2022 - 2023.

In questo momento il Trento occupa la diciottesima posizione con 13 punti conquistati per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 4 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza e Pro Sesto) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe), con uno score complessivo di 18 reti realizzate e 28 subite.

Il Novara, invece, è attualmente settimo in classifica a quota 27 punti, frutto di 8 successi (contro Renate, Mantova, Pro Vercelli, L.R. Vicenza, Padova, Sangiuliano City, Pro Patria e Arzignano Valchiampo), 3 pareggi (contro Triestina, Virtus Verona e Piacenza) e 7 sconfitte (contro AlbinoLeffe, Lecco, Pro Sesto, Juventus Next Gen, Pordenone, Pergolettese e Feralpisalò), con uno score complessivo di 23 reti realizzate e 22 al passivo.

TV La sfida tra Novara e Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports.

Così in campo.

Mister Tedino non potrà disporre degli infortunati Cittadino, Belcastro, Carini, Ruffo Luci, Osuji e Garcia Tena e ha convocato 21 giocatori.

I convocati di Tedino:

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Tommasi (2004). Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997). Centrocampisti: Ballarini (2001); Bertaso (1998); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Piazza (2006). Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Ianesi (2002); Pasquato (1989); Saporetti (1998).

I precedenti - In ambito professionistico Novara e Trento si sono affrontati già 9 volte allo stadio “Silvio Piola”: il bilancio complessivo recita 3 successi dei piemontesi (l’ultimo per 2 a 0 nel torneo di serie C 2 1992 - 1993), 5 pareggi (l’ultimo, 0 a 0, in C2 nell’annata 1994 - 1995) e 1 successo gialloblu (per 1 a 0 in serie C2 nella stagione 2002 - 2003).

Il tecnico del Novara Franco Semioli ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI Koco, Menegaldo, Pissardo - DIFENSORI Amoabeng, Benalouane, Bertoncini, Bonaccorsi, Carillo, Ciancio, Goncalves, Khailoti, Urso - CENTROCAMPISTI Calcagni, Di Munno, Marginean, Masini, Peli, Ranieri, Rocca - ATTACCANTI Bortolussi, Diop, Galuppini, Gonzalez, Tavernelli

PROBABILI FORMAZIONI

NOVARA (4-3-3): Pissardo; Ciancio, Carillo, Khailoti, Urso; Masini, Marginean, Ranieri; Galuppini, Tavernelli, Bortolussi. Allenatore: Franco Semioli.

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini; Semprini, Mihai, Damian, Ballarini, Fabbri; Brighenti, Saporetti. Allenatore: Bruno Tedino.

Il programma della 19esima giornata.

Sabato 17 dicembre 2022.

AlbinoLeffe - Pordenone (ore 14.30)

Juventus Next Gen - Virtus Verona (ore 14.30)

L.R. Vicenza - Piacenza (ore 14.30)

Novara - Trento (ore 14.30)

Padova - Mantova (ore 14.30)

Pro Patria - Sangiuliano City (ore 14.30)

Pro Sesto - Feralpisalò (ore 14.30)

Pro Vercelli - Lecco (ore 14.30)

Renate - Arzignano Valchiampo (ore 14.30)

Triestina - Pergolettese (ore 14.30)

La classifica dopo 18 giornate.

Feralpisalò e Pro Sesto 34 punti; L.R. Vicenza e Lecco 33; Pordenone 32; Pro Patria 28; Novara e Renate 27; Juventus Next Gen e Pro Vercelli 26; Arzignano Valchiampo 25; Sangiuliano City, AlbinoLeffe e Padova 23; Pergolettese 22; Mantova 20; Virtus Verona 19; Trento 13; Piacenza e Triestina 12.