Novara-Vicenza in diretta e streaming: orario e dove vederla

Squadre in campo alle 14:30 per la sfida di campionato di Serie C.

Redazione ITASportPress

Novara-Vicenza si gioca oggi, domenica 2 ottobre alle ore 14:30 per il campionato di Serie C. La gara si giocherà allo stadio Silvio Piola e sarà valida per la sesta giornata del Girone A di Lega Pro.

Novara-Vicenza, le ultime

La gara sarà molto sentita e vede in classifica i piemontesi al terzo posto con 11 punti, mentre i berici al nono con 7 punti con una sfida da recuperare (il prossimo 12 ottobre al “Menti” contro la Juventus Next Gen).

Il Novara arriva dalla vittoria contro la Pro Vercelli in trasferta, il Vicenza, dal canto suo, dal pareggio con l'Albinoleffe dello scorso 17 settembre.

Dove vedere il match

Il match Novara-Vicenza si giocherà, come anticipato, oggi domenica 2 ottobre 2022 alle ore 14:30. Per chi desiderasse vederlo in diretta e streaming potrà farlo su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili.

Alternativa è quella di scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023.

Esiste poi anche un altro modo per vedere la sfida tra Novara e Vicenza di oggi. Gli appassionati abbonati a Sky potranno vederla su questa emittente. L’incontro del “Piola” sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder) o in streaming su Sky Go e NOW TV. Ci sarà la possibilità anche di seguire “Diretta Gol Serie C” su Sky Sport Calcio (ch.252).