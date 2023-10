Olbia, ufficiale: il 70% delle quote del club agli svizzeri di SwissPro

Poi, prosegue ancora: "Alessandro Marino continuerà a ricoprire la carica di Presidente mentre Tartara e Bazzu ricopriranno la carica di consiglieri insieme ad altri quadro nuovi membri". Sulla spiegazione della tipologia della nuova azienda che si inserisce in società, l'Olbia spiega: "SwissPro (www.swiss-pp.com) è una azienda di recente costituzione formata da esperti del settore calcistico, professionisti e investitori. Offre servizi di consulenza strategica e supporto gestionale e investe nel capitale di club calcistici ad alto potenziale in tutto il mondo. L’obiettivo è identificare e definire opportunità legate a Club e località distintive che consentano di ottimizzare la redditività degli investimenti, a vantaggio delle loro comunità, degli azionisti e in generale di tutti gli stakeholder" - ha concluso il comunicato del club.