Ottavi Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti: gare tra il 28 e il 30 novembre

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C .

Date e orari saranno comunicate nei prossimi giorni. Le partite potranno "essere programmate nella giornata di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 2023 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C NOW" si legge nella nota. Anche gli ottavi di finale si svolgeranno in gara secca. In caso di parità al 90' si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, qualora la parità perdurasse si procederà alla battuta dei calci di rigore.