Padova, presi ex Catania Russini e Zanchi

Inizia la sua carriera nel Perugia in Serie D, 27 presenze ed 1 gol nel 2010/2011, oltre alla vittoria del campionato. Rimane in Umbria anche la stagione successiva in C2, realizzando 1 rete in 29 incontri vincendo anche il suo primo campionato tra i pro. Si trasferisce in Svizzera nel 2012/2013 al Bellinzona, prima di tronare al Perugia (in C1) e successivamente alla Carrarese ed alla Reggiana. Passa al Tuttocuoio (Serie C) nella stagione 2014/2015 trovando continuità, disputando 32 partite e realizzando una rete. Gioca nel Matera nel 2015/2016, trasferendosi al Gubbio la stagione successiva (32 presenze ed 1 gol). Nel 2017/2018 gioca nel Sudtirol (26 presenze) e nel 2018/2019 nel Pro Piacenza (1 rete in 11 presenze), prima di trasferirsi al Rieti nel mercato di gennaio (realizzando 1 altra rete in 16 presenze). Rimane a Rieti anche nel 2019/2020, prima del passaggio al Catania nell’estate 2020. Gioca 22 gare realizzando 1 rete nella prima stagione, 14 presenze e 1 rete nella stagione 2021/2022 che però gli etnei non concluderanno per vicende extracalcistiche.