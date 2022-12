Padova-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Punti in palio importanti all'Euganeo con due squadre in cerca di riscatto

Redazione ITASportPress

Il Trento è in cerca di riscatto dopo le quattro sconfitte di fila. Domani la squadra di mister Tedino sarà di scena allo stadio Euganeo e affronterà un Padova in difficoltà. E' la terza sfida e seconda trasferta in sette giorni per i gialloblù in campo alle ore 14.30 contro i biancorossi veneti nell’impegno valevole per la 17esima giornata d’andata del campionato di serie C. Il Trento occupa attualmente la diciottesima posizione in classifica a quota 13 punti, frutto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 4 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza e Pro Sesto) e 9 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò ed L.R. Vicenza), con uno score complessivo di 17 reti realizzate e 25 subite.

Il Padova, invece, è quindicesimo in graduatoria con 20 punti conquistati per effetto di 5 successi (contro L.R. Vicenza, Juventus Next Generation, Pro Patria, Pordenone e Triestina), 5 pareggi (contro Feralpisalò, Virtus Verona, Piacenza, Arzignano Valchiampo e AlbinoLeffe) e 6 sconfitte (contro Pro Vercelli, Pergolettese, Novara, Pro Sesto, Renate e Sangiuliano City), con uno score complessivo di 17 reti realizzate e 20 al passivo. Mister Tedino non potrà disporre di Carini, Osuji, Ruffo Luci, Cittadino e Simonti e ha convocato 23 giocatori.

I precedenti Sono 17 i precedenti in ambito professionistico tra le due squadre in terra veneta: 12 le vittorie del Padova (l’ultima per 2 a 1 nella scorsa stagione con rete aquilotta di Carini), 2 i pareggi (l’ultimo, 0 a 0, nel torneo di serie C1 1986-87) e 3 i successi gialloblu (l’ultimo per 3 a 0 nel campionato di serie C1 1978-79).

Il ricordo più dolce per i tifosi aquilotti è quello legato al 13 giugno 1980 con la vittoria del Trento sul Padova nello spareggio che metteva in palio la promozione dalla serie C2 alla serie C1: al “Bentegodi” di Verona, nel giorno di Sant’Antonio, la compagine gialloblu s’impose per 5 a 4 dopo i calci di rigore.

A dirigere la sfida tra Padova e Trento sarà Domenico Leone, appartenente alla sezione di Barletta, alla sua seconda stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 16 gare di campionato, 2 di Coppa Italia di serie C e 13 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Gli assistenti saranno Alessandro Parisi e Michele Rispoli, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Bari e Locri, con Mattia Nigro - della sezione di Prato - nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Tv e Internet. La sfida tra Padova e Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports (www.elevensports.it, servizio a pagamento).

QUI TRENTO

I convocati da mister Tedino

PORTIERI: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

DIFENSORI: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Bertaso (1998); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Piazza (2006); Ruffato (2006).

ATTACCANTI: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Ianesi (2002); Pasquato (1989); Saporetti (1998).

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato il match di domani contro il Padova che vale molto per le speranze di salvezza di entrambe le squadre nel campionato di Serie C Girone A: "Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione di giovedì scorso contro il Vicenza. Se capiamo cosa abbiamo fatto di buono siamo indirizzati verso la strada giusta. All'Euganeo dobbiamo essere baldanzosi per portare via punti e iniziare a recuperare il terreno perduto. Purtroppo abbiamo avuto un sacco di problemi e non sono alibi, sfido chiunque ad allenarsi con intensità scadente quando ti mancano tanti elementi della rosa. Adesso qualcuno è tornato e si sta facendo meglio con buona continuità di lavoro. Il Padova è molto organizzato e mister Caneo fa calcio propositivo. Sono stati sfortunati anche loro ma noi cercheremo di fare risultato pieno rendendogli la vita difficile".

QUI PADOVA

I convocati da Mister Bruno Caneo

PORTIERI: 22 Donnarumma, 12 Fortin, 1 Zanellati

DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 27 Curcio, 30 Gasbarro, 8 Germano, 5 Ilie, 3 Valentini, 29 Zanchi

CENTROCAMPISTI: 24 Cretella, 11 Dezi, 33 Franchini, 23 Jelenic, 10 Radrezza, 14 Vasic

ATTACCANTI: 9 Ceravolo, 37 De Marchi, 19 Gagliano, 31 Ghirardello, 21 Liguori, 7 Piovanello

Il ds Massimiliano Mirabelli ha parlato con la stampa alla vigilia di Padova-Trento:

“É una situazione particolare, sapevamo già dall’inizio che non avevamo la rosa più forte del campionato ma comunque l’obiettivo era arrivare in una buona posizione in classifica, quindi sicuramente siamo delusi. Dobbiamo prenderci tutti la responsabilità di questo momento senza incolpare un’unica persona, la colpa è di tutti noi. Bisogna riconquistare la fiducia dell’ambiente, i ragazzi dovranno lottare con il sangue agli occhi, domenica arriva il Trento e vogliamo vincere a tutti i costi. I 4 fuori rosa rientregati? Non penso sia questo la soluzione del problema attuale, rispettiamo le scelte tecniche del mister e le condividiamo. Oughourlian? Ci infonde molta tranquillità, è lontano ma comunque presente. Non dobbiamo pensare che siamo dei brocchi oggi ma neanche dei fenomeni prima, abbiamo grande e piena fiducia nel mister Caneo, siamo sicuri che ne usciremo fuori da questo periodo buio. Se il mister è a rischio domani? Non bisogna focalizzarsi su questo, dobbiamo essere sereni e conquistare i tre punti , cercheremo di ottenere più punti possibili in questo mese di dicembre. Non mi piace dare la colpa agli arbitri come giustificazione delle sconfitte, non bisogna cercare alibi. Stamattina ho parlato io per lasciare tranquillo il mister, non c’è nessuna ora contata per l’allenatore. Russini? Recupera per la prossima settimana. Radrezza e Valentini sono convocati ma non stanno al meglio”.

PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Ilie, Gasbarro; Vasic, Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic; Liguori, Ceravolo. All. Caneo

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Garcia Tena; Ballarini, Mihai, Damian, Fabbri; Belcastro; Saporetti, Brighenti. Allenatore: Tedino

Arbitro: Leone di Barletta

Il programma della 17esima giornata.

Domenica 4 dicembre 2022.

Juventus Next Gen - Sangiuliano City (ore 12.30)

AlbinoLeffe - Virtus Verona (ore 14.30)

L.R. Vicenza - Pergolettese (ore 14.30)

Novara - Arzignano Valchiampo (ore 14.30)

Padova - Trento (ore 14.30)

Pro Patria - Lecco (ore 14.30)

Pro Sesto - Piacenza (ore 14.30)

Pro Vercelli - Pordenone (ore 14.30)

Renate - Mantova (ore 14.30)

Triestina - Feralpisalò (ore 14.30)

La classifica (dopo 16 turni).

Pordenone 31 punti; Feralpisalò e Lecco 30; L.R. Vicenza 29; Pro Sesto 28; Renate 27; Novara 24; Juventus Next Gen 23; Pergolettese, Pro Patria, Arzignano Valchiampo e Pro Vercelli 22; Sangiuliano City, AlbinoLeffe e Padova 20; Mantova 16; Virtus Verona e Trento 13; Piacenza 12; Triestina 11.