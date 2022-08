Palermo, Corini: “Bari con grande entusiasmo ma pronti per una grande partita”

Nell'anti vigilia della sfida col Bari allo stadio pugliese prevista per venerdì alle ore 20.45, il tecnico del Palermo Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato la gara: “Il Bari è una squadra di qualità, hanno grande entusiasmo e sappiamo delle difficoltà che affronteremo. Metteremo in campo le nostre cose, sfruttando anche noi l’entusiasmo della scorsa partita per provare a ripeterci. Ci siamo preparati bene per disputare una grande partita. Del mercato non parlo adesso visto che sappiamo che devono arrivare dei calciatori. Quando saranno ufficializzati ne parlerò. Luperini è in uscita ma per me è un grande calciatore. Il ragazzo andrà in un'altra società ma ho grande stima e gli auguro il meglio”.