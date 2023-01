Pasquato non si ferma più: terzo gol di fila e il Trento supera la Pro Vercelli

Vittoria meritata dei gialloblù al Piola di Vercelli

Redazione ITASportPress

Il Trento ha cominciato il 2023 nello stesso modo in cui aveva chiuso il 2022, cioè con una vittoria per 2-1 e a mettere il sigillo sul match è sempre il solito Cristian Pasquato al terzo gol di fila contro un avversario piemontese. Il successo contro la Pro Vercelli consente ai gialloblù di avvicinare la zona salvezza che adesso è a -4. Al Silvio Piola in gol nel primo tempo il Trento con Bocalon su calcio di rigore poi ad inizio ripresa ha pareggiato Comi e infine la sciabolata di Pasquato che ha battuto Valentini per il definitivo 2-1. Vittoria meritata della squadra trentina che ha giocato un bel primo tempo lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa solo dopo il pareggio. Una supremazia sterile o quasi visto che i piemontesi sull1-1 hanno colpito una traversa. Di contro il Trento si è affacciato molte volte nell’area avversaria con una manovra fluida e con tutta la squadra che accompagnava dal basso. E così il Trento sospinto da Suciu a centrocampo ma anche da Fabbri e Galazzini con Pasquato sempre vicino alla porta avversaria, ha chiuso a proprio favore il match. Un raggio di sole la rasoiata del numero 10 gialloblù in un pomeriggio piovoso per la Pro Vercelli e molto radioso per l'undici di Tedino oggi in tribuna per squalifica.

CRONACA - Mister Tedino, squalificato per un turno e sostituito in panchina dal “vice” Marchetto, deve rinunciare ai lungodegenti Carini, Osuji e Brighenti, allo squalificato Mihai, a Garcia Tena e Cittadino, con questi ultimi due prossimi al rientro, si affida al “4-3-1-2”. Tra i pali c’è Marchegiani, mentre la linea difensiva è formata da Semprini e Fabbri sulle corsie esterne con Ferri e Vitturini in posizione centrale. A metà campo il neoacquisto Suciu agisce da playmaker con Ballarini e Damian interni, mentre Pasquato opera in posizione di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Carletti, anch’egli all’esordio con la maglia gialloblu e Bocalon.

La Pro Vercelli spinge subito sulla destra con Della Morte che crossa rasoterra in area per Vergara, il cui tiro di prima intenzione termina alto oltre la traversa. Lo stesso Vergara all’8’ crossa dalla destra con Marchegiani bravo ad uscire di pugno in mezzo al traffico e allontanare la sfera.

Passano cinque minuti e arriva il vantaggio gialloblu: duetto sulla destra tra Semprini e Pasquato, con quest’ultimo che s’incunea in area di rigore e viene steso da tergo da Macchioni. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Bocalon è perfetto nell’esecuzione, spiazzando Valentini.

Acquisito il vantaggio la compagine aquilotta controlla le operazioni con la Pro Vercelli che si fa vedere solamente con alcuni traversoni, ben controllati da Marchegiani e dalla retroguardia.

Al minuto 36 il Trento torna a pungere e sfiora il raddoppio: Carletti penetra dalla destra e poi calcia di potenza, trovando l’opposizione in uscita del portiere di casa. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Pasquato calcia teso sul primo palo con Valentini che si allunga di pugno e respinge. Si va ancora dalla bandierina e, sul prosieguo dell’azione, Carletti cerca i pali dal limite dell’area con il portiere vercellese che para in due tempi.

Nel finale di frazione Iotti ci prova con un tiro in corsa dal limite, che non inquadra la porta, e una pregevole azione manovrata del Trento, con Cristini che anticipa in area di rigore Bocalon.

Ripresa che si apre con la Pro Vercelli che inserisce subito Comi e Calvano e, dopo tre giri di lancette, i due neoentrati confezionano il pareggio: traversone dalla destra del centrocampista e deviazione vincente da centroarea dell’attaccante con Marchegiani che tocca ma non riesce ad evitare che palla termini in rete.

Il momento è favorevole alla squadra di casa: al 57’ Ferri stoppa Comi con un grande intervento in scivolata, mentre al minuto 62 il colpo di testa dell’attaccante piemontese viene fermato dalla traversa, con la difesa gialloblu che poi allontana il pallone.

Entra Saporetti al posto di Bocalon e il Trento ricomincia a macinare gioco: al 65’ Pasquato scambia con Damian, il centrocampista si accentra e calcia rasoterra, trovando l’opposizione in due tempi di Valentini.

I gialloblu si riposizionano stabilmente nella metà campo avversaria con Pasquato che scalda il piede al 73’: rasoterra mancino e palla che sfila a lato di un soffio.

Passano sessanta secondi e il gol è servito: “cucchiaio” di Pasquato in area per Carletti, che di petto fa da sponda per il numero 10 che calcia di prima intenzione spedisce il pallone all’angolino basso con uno splendido destro.

La Pro Vercelli accusa il colpo e al 78’ Pasquato disegna un altro arcobaleno verso il secondo palo, trovando la gran risposta di Valentini che devia in calcio d’angolo.

Marchegiani subisce un colpo in mischia e, dopo tre minuti di stop, riprende il proprio posto tra i pali.

Al 90’ Carletti lascia partire un tiro cross deviato dalla difesa piemontese e, dopo sette minuti di recupero (con l’ingresso di capitan Trainotti per alzare il muro nel finale), arriva il triplice fischio.

Il Trento espugna Vercelli e sale a quota 20 in classifica: sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 17.30) i gialloblu saranno impegnati nuovamente in trasferta, a Seregno contro il Sangiuliano City.

TABELLINO

PRO VERCELLI - TRENTO 1-2 (0-1)

PRO VERCELLI (4-3-3): Valentini; Iezzi (43’st Renault), Macchioni, Cristini, Perrotta; Saco (1’ st Comi), Iotti (1’ st Calvano), Corradini; Della Morte, Vergara, Arrighini (35’st Gatto). A disposizione: Lancellotti, Rigon, Masi, Mustacchio, Emmanuello, Gheza, Clemente, Anastasio, Macanthony, Guindo. Allenatore: Massimo Paci.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Semprini, Vitturini, Ferri, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Carletti (48’st Trainotti), Bocalon (19’st Saporetti). A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Galazzini, Matteucci, Simonti, Piazza, Ianesi. Allenatore: Carlo Marchetto (Bruno Tedino squalificato).

ARBITRO: Iannello di Messina (Assistenti: Miccoli di Lanciano e Schirinzi di Casarano. IV Ufficiale: Frasynyak di Gallarate).

RETI: 13’pt rigore Bocalon (T), 3’st Comi (PV), 29’st Pasquato (T).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata fredda. Cielo coperto. Spettatori 600 circa. Ammoniti Iezzi (PV), Cristini (PV), Macchioni (PV) per gioco falloso, Carletti (T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 4 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 7’.

Di seguito il quadro completo della ventunesima giornata del campionato di Serie C

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pro Sesto 3-1

34' Bruschi (P), 61' [rig.] e 90' Cocco (A), 66' Manconi (A)

Juventus NG-Pordenone 1-2

3' Compagnon (J), 34' Palombi (P), 70' Dubickas (P)

Novara-Mantova 5-0

36' [rig.] e 58' Bortolussi (N), 47' Khailoti (N), 77' Gonzalez (N), 85' Galuppini (N)

Pergolettese-Lecco 4-2

1' Ilari (L), 36' Buso (L), 50' Abiuso (P), 68' e 89' Varas (P), 78' Abiuso (P)

Pro Patria-Feralpisalò 0-0

Pro Vercelli-Trento 1-2

13' [rig.] Bocalon (T), 50' Comi (P), 75' Pasquato (T)

Sangiuliano City-Renate 2-2

33' Fusi (S), 38' Miracoli (S), 61' [aut.] Morosini (S), 74' Squizzato (R)

Triestina-Arzignano 0-1

41' Piana (A)

Vicenza-Padova 1-1

28' Jelenic (P), 69' Ferrari (V)

Virtus Verona-Piacenza 1-2

52' Palazzolo (P), 65' Plescia (P), 81' Juanito Gomez (V)

La classifica

Feralpisalò 39, Pordenone 39, Vicenza 38, Pro Sesto 35, Lecco 35, Renate 34, Pro Patria 33, Novara 31, Arzignano 29, Padova 28, Pro Vercelli 27, AlbinoLeffe 27, Juventus NG 26, Pergolettese 25, Sangiuliano City 24, Mantova 24, Virtus Verona 23, Trento 20, Piacenza 19, Triestina 15

GIRONE B

Cesena-Rimini 1-0

84' Prestia (C)

Entella-Alessandria 4-2

22' [rig.] Martignago (A), 32' Galeandro (A), 34' Merkaj (E), 67' Morosini (E), 73' Meazzi (E), 90+2' [rig.] Ramirez (E)

Fiorenzuola-Vis Pesaro 0-3

43' Fedato (V), 52' Di Paola (V), 58' Pucciarelli (V)

Olbia-Montevarchi 2-1

25' Lischi (M), 40' Contini (O), 54' Ragatzu (O)

San Donato Tavarnelle-Torres 1-3

24' [rig.] e 85' Diakite (T), 41' Marzierli (S), 78' Lombardo (T)

Ore 17:30

Gubbio-Fermana

Imolese-Lucchese

Recanatese-Carrarese

Reggiana-Siena

Lunedì ore 20:30

Ancona-Pontedera

La classifica

Reggiana 43,Cesena 41*, Gubbio 39, Entella 39*, Pontedera 36, Carrarese 33, Ancona 32, Fiorenzuola 32*, Rimini 31*, Siena 31, Lucchese 29, Torres 24*, Fermana 23, Recanatese 19, Vis Pesaro 19*, San Donato Tavarnelle 19*, Alessandria 18*, Olbia 18*, Montevarchi 17*, Imolese 16

GIRONE C

ACR Messina-Virtus Francavilla 2-1

19' Balde (A), 58' Patierno (V), 81' Fofana (A)

Gelbison-Avellino 1-1

16' De Sena (G), 18' Aya (A)

Monterosi-Potenza 0-0

Pescara-Latina 2-2

21' [rig.] Cancellotti (P), 27' Mora (P), 72' [rig.] Margiotta (L), 77' Sannipoli (L)

Catanzaro-Taranto 1-0

5' [rig.] Iemmello (C)

Fidelis Andria-Viterbese 1-1

15' Dalmazzi (F), 25' Polidori (V)

Foggia-Picerno 2-3

7' Garattoni (F), 39' D'Angelo (P), 69' Ogunseye (F), 73' Guerra (P), 88' Golfo (P)

Giugliano-Audace Cerignola 1-1

84' D'Ausilio (A), 90'+6 Sorrentino (G)

Monopoli-Crotone 1-2

46' Vitale (C), 52' Chiricò (C), 80' [rig.] Starita (M)

Turris-Juve Stabia 1-1

48' Maniero (T), 51' Caldore (J)

La classifica

Catanzaro 57, Crotone 51, Pescara 39, Juve Stabia 33, Audace Cerignola 31, Picerno 30, Foggia 29, Giugliano 29, Latina 28, Avelliino 28, Taranto 27, Monopoli 26, Potenza 25, Virtus Francavilla 25, Gelbison 24, Monterosi 22, Turris 21, Viterbese 17, Fidelis Andria 16, ACR Messina 14