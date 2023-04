Passa a Olbia e la Reggiana è promossa in Serie B

L'AC Reggiana vince con un turno di anticipo il Girone B della Serie C e viene promossa in Serie B

Dopo il Catanzaro e la Feralpisalò, anche nel Girone B di Serie C si conosce la squadra che ha ottenuto la promozione in B. E' la Reggiana di mister Aimo Diana che passando a Olbia questo pomeriggio ha ottenuto l'aritmetica certezza della promozione in cadetteria. Decisivo anche il pareggio dell'Entella contro la Recanatese. Reggiana torna in Serie B dopo 2 anni. E' arrivato subito dopo il triplice fischio anche il benvenuto della Lega B.