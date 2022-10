Pergolettese, incidente stradale per presidente Marinelli: l’apprensione del club

Timore per le condizioni del presidente del club.

Redazione ITASportPress

Sono momenti di apprensione in casa Pergolettese per via delle condizioni di salute del presidente del club lombardo Massimiliano Marinelli.

Il numero uno della società, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Come riferito da Il Giorno e confermato poi dalla società, i fatti sarebbero avvenuti nelle prime ore di sabato. Il club, in questi minuti, ha espresso sui social la sua vicinanza al proprio patron.

"FORZA PRESIDENTE. La Società gialloblu’ sta vivendo ore di apprensione, per le condizioni del Presidente Massimiliano Marinelli, vittima ieri di un grave incidente stradale.Tutti i Dirigenti, i tecnici e i calciatori gli inviano gli auguri per una pronta guarigione, in attesa di gioire di nuovo assieme sugli spalti del Voltini. Ti aspettiamo presto Presidente". Questo il messaggio su Facebook della società che si augura che le condizioni del proprio presidente possano migliorare presto.

Oggi, per la cronaca, la Pergolettese sarà impegnata nel campionato di Serie C contro il Padova