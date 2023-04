Pergolettese-Triestina da 1-0 a 1-2 in sei minuti: presentato esposto

Sulla vicenda indaga la Figc per far luce dopo l'esposto presentato dal presidente della Pergolettese

L'ultima giornata di Serie C Girone A ha lasciato qualche polemica. Tutto perchè un risultato mutato nel finale e in sei minuti ha determinato la salvezza della Triestina e la retrocessione del Piacenza. In pratica gli alabardati bisognosi di punti per evitare la Serie D, sotto 1-0 all'88', hanno rimontato vincendo 1-2 al 94' sul campo della Pergolettese prendendosi i playout e condannando il Piacenza alla retrocessione diretta. Il presidente della Pergolettese Fogliazza ai microfoni di sportpiacenza.it ha dichiarato: «Abbiamo presentato un esposto nella giornata di venerdì, siamo una società sana noi, se abbiamo dei dubbi lo diciamo». In attesa di sviluppi appare evidente che la Pergolettese voglia tutelarsi in ogni sede prendendo le distanze da giudizi affrettati sulla regolarità della partita. Sulla vicenda indaga la Figc.