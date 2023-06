Perugia, è caccia al d.s: tre soluzioni per il Grifo

Punto e a capo, a tre anni di distanza dall’ultima volta il Perugia si ritrova nuovamente in Serie C. Una delusione che vede le dovute responsabilità al gruppo squadra quanto allo stesso tecnico, mentre la società... Per quanto riguarda proprio i piani alti del club, infatti, i biancorossi starebbero lavorando per sostituire il direttore sportivo Renzo Castagnini sempre più alla porta. Ma in quest'occasione si adotterà una tattica differente: niente più grandi esperti con più di qualche anno alle spalle, spazio invece a giovani con creatività e inventiva. Proprio in linea con tale visione - secondo ilMessaggero - il Grifo avrebbe individuato in Moreno Zebi, Mattia Collauto e Luca Matteassi i candidati ideali per la carica di d.s.