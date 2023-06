Pescara, boom di biglietti venduti per la semifinale col Foggia

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a Pescara giovedì prossimo in occasione del match di ritorno dei playoff di Serie C tra la squadra di Zeman e il Foggia che avrà inizio alle 20.30. Una gara che tiene col fiato sospeso i tifosi delle due squadre visto che in palio c'è la finale contro la vincente del confronto tra il Cesena e il Lecco. Lo stadio Adriatico sarà occupato in ogni settore domenica e già stamattina i biglietti sono andati a ruba. A riguardo è stato altresì sensibilizzato il presidente del Pescara a consentire l’accesso allo stadio sin dalle ore 18.30 per consentire puntuali controlli all’ingresso dei tifosi.