Pescara, Sebastiani: “Nuovi investitori? Faccio chiarezza su Pelligra e Caniglia”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani sulle colonne del quotidiano Il Centro fa il punto sulla stagione che tra poco scatterà e sul rapporto di lavoro con il presidente del Catania, Rosario Pelligra e il suo braccio destro Giovanni Caniglia. "Allestiremo una squadra per un campionato di vertice. Lavoriamo per rinforzare l'organico ma per il momento non ci sono sviluppi importanti in entrata e in uscita. Lavoriamo all'insegna della continuità e quindi con il tecnico Zeman". Sebastiani poi risponde a una domanda sullo stadio: "Con i maggiori rappresentati politici della Regione e quelli locali si sta lavorando per lo sviluppo dello stadio. Questo aiuterà gli investitori ad avvicinarsi al Pescara. Ma devo dire una cosa importante: smentisco qualsiasi coinvolgimento di Rosario Pelligra e Giovanni Caniglia con il Pescara. Abbiamo un'amicizia che va al di là del calcio. Lavoriamo insieme su altri settori questo è vero, ma nulla a che fare con lo sport e con il calcio" conclude Sebastiani.