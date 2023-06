Pescara, si lavora per il riscatto di Davide Merola

Si mettono tutti a lavoro in casa Pescara per il riscatto di Davide Merola. L'attaccante ha convinto Zdenek Zeman in stagione e guadagnato la conferma anche per il prossimo anno, dunque ora spazio alle trattative di mercato. Perché il classe 2000 è di proprietà dell'Empoli, arrivato biancazzurro solo a gennaio con prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. E proprio su questo tasto proverà a premere il presidente degli adriatici, Daniele Sebastiani, che secondo quanto riportato da pescarasport24.it avrebbe allacciato i rapporti con gli azzurri per raggiungere un accordo a titolo definitivo.