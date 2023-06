Pescara, tanti club su Rafia: sei squadre tra A e B

Hamza Rafia è certamente il calciatore con maggiore mercato della rosa del Pescara. Il centrocampista, arrivato dalla Juventus lo scorso gennaio, ha stupito tutti nella sua stagione in Serie C e catturato gli occhi di letteralmente mezza Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, sul 24 enne vi sarebbero club di Serie B quali Catanzaro e Parma, ma anche di A come Genoa, Sassuolo, Frosinone e Udinese. Ma c'è un problema. Gli adriatici sono convinti di poterci ricavare una bella somma dalla trattativa e avrebbero alzato le richieste economiche, chiedendo una cifra intorno i 4-5 milioni di euro. Condizioni inarrivabili per la gran parte dei club sopra citati, ma che è da attribuire ad una particolarità: il 40% del futuro incasso andrà proprio alla Juventus, ex squadra del calciatore.