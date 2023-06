Pescara, Zeman: “Non faremo calcoli ma giocheremo per vincere. Tocca a D. Rossi salutarmi”

Alla vigilia di Pescara-Foggia, match valido per la semifinale di ritorno playoff Serie C, Zdenek Zeman ha presentato la sfida. Il tecnico degli adriatici è parso abbastanza sicuro della prova della sua squadra: "Spero faremo i gol necessari per vincere - ha dichiarato l'allenatore ai microfoni ufficiali dal club -. Non mi interessa fare calcoli, la mia è una squadra costruita per attaccare e segnare. Giocheremo per vincere. Certo, dovremmo pensare ai supplementari ma anche ai possibili rigori. A oggi, comunque, non abbiamo alcun vantaggio e sappiamo che sarà complicato".