Pescara, Zeman: “Obiettivo terzo posto per vincere i playoff”

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdeněk Zeman. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro. Il tecnico che ha firmato fino a fine stagione nel corso della presentazione ha detto: "Questa squadra non è inferiore al Crotone. Credo in questo organico. Ha potenzialità. Ci sono giovani interessanti. Dipende tutto da noi. Mi auguro che i tifosi ci diano una mano. Nei play off il lungo riposo può nuocere. Questo non significa che voglio arrivare settimo o ottavo. L’obiettivo è difendere il terzo posto. Dobbiamo cercare di arrivare nella migliore posizione possibile. L’anno scorso ho fatto i playoff dalla prima partita e si possono fare. A volte troppo riposo è negativo. Non vuol dire che voglio arrivare settimo però. Io vorrei arrivare terzo, per arrivare terzo c’è tanto da lavorare. C'è materiale per fare bene e se questo non dovesse succedere sarà colpa mia. Io sono qua per fare calcio poi ci vogliono le condizioni e qui a Pescara ci sono".