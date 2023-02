Piacenza-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio al Garilli alle 14.30

Il match che si giocherà domenica pomeriggio al "Garilli" tra il Piacenza e il Trento sarà molto importante per gli obiettivi delle due squadre. I padroni di casa sono ultimi dopo la vittoria della Triestina mentre i gialloblù sono tornati in zona playout dopo la vittoria esterna del Sangiuliano a Vicenza. Così in campo. Mister Tedino non potrà disporre degli infortunati Barison e Carletti, dello squalificato Ballarini e dei lungodegenti Brighenti, Osuji e Cazzaro. Sulla panchina della formazione emiliana siede da inizio settimana il tecnico Manuel Abbate, promosso dalla formazione “Primavera”, che ha avvicendato Cristian Scazzola, subentrato a sua volta a stagione in corso a Manuel Scalise.

I precedenti: Sono 17 i precedenti tra le due squadre allo stadio “Garilli, con un bilancio di 8 successi emiliani (l’ultimo per 2 a 0 nel torneo di serie C1 1990-91), 7 pareggi (l’ultimo, 0 a 0, nella sfida dello scorso anno) e 2 vittorie gialloblù (l’ultima per 2 a 1 nel campionato di serie C1 1982-83). Così all’andata: Il match d’andata, disputato lo scorso 23 ottobre allo stadio “Briamasco”, si concluse in parità, 2 a 2, con marcature trentine di Saporetti e Brighenti e reti emiliane a firma di Rossetti e Persia.

PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (3-5-2) - Nocchi; Accardi, Nava, Zanandrea; Parisi, Munari, Chierico, Palazzolo, Rizza; Plescia, Morra. All.: Abbate.

TRENTO (4-3-1-2) Marchegiani; Vitturini, Trainotti, Garcia Tena, Fabbri; Galazzini; Suciu, Damian; Pasquato; Sipos, Petrovic. All. Tedino.

ARBITRO Fabio Pirrotta, appartenente alla sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

TV - Il match del “Garilli”, valevole per il 29esimo turno - il decimo del girone di ritorno - del campionato di serie C 2022 - 2023 sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn ed Eleven Sports.

Il programma della 29a giornata.

Sabato 25 febbraio 2023.

Triestina - Juventus Next Gen 1-0

L.R. Vicenza - Sangiuliano City 1-3

Domenica 26 febbraio 2023.

Lecco - Arzignano Valchiampo (ore 14.30)

Novara - Padova (ore 14.30)

Piacenza - Trento (ore 14.30)

AlbinoLeffe - Renate (ore 17.30)

Pergolettese - Mantova (ore 17.30)

Pro Sesto - Pro Vercelli (ore 17.30)

Virtus Verona - Pro Patria (ore 17.30)

Lunedì 27 febbraio 2023.

Feralpisalò - Pordenone (ore 20.30)

La classifica.

Feralpisalò e Pro Sesto 50 punti; Pordenone 49; Lecco 48; L.R. Vicenza 47; Pro Patria 43; Renate 42; Arzignano Valchiampo 41; Juventus Next Gen 38; Novara 37; Padova 36; Virtus Verona e Pro Vercelli 35; Sangiuliano City, AlbinoLeffe e Trento 34; Pergolettese 33; Mantova 31; Triestina 26 Piacenza 24.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).