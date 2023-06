Picerno, il talento di Kouda fa gola in Serie B e non solo

Grande rivelazione della stagione da poco conclusa, Rachid Kouda potrebbe presto assaporare palcoscenici ben più importanti. Perché il talento italiano, sotto contratto con il Picerno fino a giugno 2025, ha stupito tutti nel girone C di Lega Pro, comprese le big di Serie B. Qualità e quantità in mezzo al campo, doti che al giorno d'oggi non si trovano spesso in un classe 2002. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb , infatti, il Modena è stato uno tra i primi club a intravedere una stella nella modesta rosa dei rossoblu. Ma la voce si è sparsa e le grandi prestazioni in C non hanno aiutato i canarini, i quali dovranno affrontare la concorrenza di, letteralmente, mezza Serie B.

Perché a mettere gli occhi su Rachid Kouda sono stati anche Bari e Palermo, che negli scorsi giorni hanno fatto un sondaggio all'agente del calciatore. A completare la lista è l'Ascoli, che dopo la nomina di Viali come nuovo allenatore ha le possibilità per gettarsi a capofitto nella trattativa. Ma non è tutto, perché interesse arriva anche dalla Serie A, dalla Salernitana, che starebbe pensando al giovane centrocampista per il futuro: il piano dei granata sarebbe quindi quello di acquistarlo oggi a titolo definitivo per mandarlo in prestito in Serie B per un anno. Vedremo chi la spunterà, ciò che è certo è che il talento non rimarrà al Picerno anche il prossimo anno. Tantomeno in Serie C.