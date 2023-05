Playoff Serie C ritorno secondo turno: orario e dove vedere le partite in tv oggi

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming, su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball. La partita tra Crotone e Foggia verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su RaiSport, canale numero 58, e si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay. Come al solito anche Sky trasmetterà le partite del secondo turno nazionale dei playoff: Crotone-Foggia su Sky Sport (canale 256), Virtus Entella-Pescara su Sky Sport (canale 257) e Cesena-Vicenza su Sky Sport (canale 258). Gli abbonati potranno vedere tutte le sfide anche in streaming con Sky-Go e NOW.