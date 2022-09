Poker Trento a una disattenta Pro Vercelli in vena di regali

Se l'attacco gira per gli avversari sono guai. Il Trento sfrutta tutta la sua qualità offensiva, e due regali della Pro Vercelli, per vincere al "Briamasco" col punteggio di 4-1 la sua prima partita di campionato. Quando il portiere Marchegiani e i difensori gialloblù saranno meno incerti, sicuramente questa squadra potrà anche pensare in grande. Non è stato un Trento brillante sotto l'aspetto della costruzione della manovra ma va detto che il prato del "Briamasco" è davvero vergognoso e non agevola il fraseggio palla a terra in uscita. Ma quello che contava oggi era portare a casa i tre punti e il Trento lo ha fatto anche bene. L’aspetto positivo è che a livello individuale i gialloblù possono fare meglio: oggi hanno alternato cose buone a errori evitabili. La condizione non è ancora ottimale e riuscire comunque a gestire una partita dall’inizio alla fine è un segnale confortante. L’importante è non perdere lo spirito. Quello, i gialloblù non lo perderanno di sicuro martedì prossimo al "Briamasco". Insieme all’entusiasmo che deriva da questa prima vittoria. Non importa quanto durerà, per adesso il Trento è nella parte sinistra della classifica. Ed è quello che ha chiesto il presidente Mauro Giacca.