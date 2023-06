Pordenone, addio Serie C: cosa farà il club per evitare il fallimento

Il comunicato del club per il futuro del Pordenone: rinuncia alla C, si riparte da categorie inferiori e dal vivaio

Un attimo prima sei lì, ai playoff per arrivare in Serie B, un attimo dopo ti crolla tutto addosso e devi correre ai ripari. È la mera rappresentazione di quanto accaduto al Pordenone nelle ultime settimane, con un posizionamento conquistato sul campo, ma un'istanza fallimento che incuteva timore. E quindi si è fatto di tutto per salvare il nome del club, con l'ultima spiaggia accolta che era proprio quella di rinunciare alla Serie C e ripartire dalla D o, addirittura, dall'Eccellenza. Tutto per salvarne il vivaio ed evitare il fallimento di un club che, nelle sue categorie, ha fatto storia.