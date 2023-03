Pordenone-Pro Sesto, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di Serie C.

Redazione ITASportPress

Pordenone-Pro Sesto scenderanno in campo questa sera, lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20:30 per il match di campionato di Serie C Girone A, valido per la 34esima giornata.

Pordenone-Pro Sesto, le ultime Nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie C, si incrociano la seconda e la terza forza del girone A. La Pro Sesto, seconda in classifica a quota 57 punti vuole espugnare lo stadio Tognon di un Pordenone che si trova a sole due lunghezze di distanza.

All'andata il risultato era stato di 2-2. I padroni di casa vogliono superare la cocente sconfitta per 4-1 contro il Novara, mentre la Pro Sesto è reduce dal pari per 0-0 contro il Renate.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita odierna tra Pordenone e Pro Sesto, valida per la 34esima giornata di Serie C Girone A, si giocherà alle 20:30. Per seguire la gara di Lega Pro vi saranno diversi modi in tv e streaming.

Il match tra le due due squadre in lotta per i posti che contano anche nell'ottica di una promozione diretta in Serie B, verrà data in diretta su Rai Sport, anche in HD e su Raiu Play in streaming. Inoltre, la partita potrà essere seguita live sulle piattaforme streaming su DAZN ed Eleven Sports.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

Pordenone (3-5-2): Festa; Ajeti, Pirrello, Benedetti; Zammarini, Burrai, Torrasi, Giorico, Deli; Candellone, Dubickas. All. Stefani

Pro Sesto (4-3-3): Del Frate; Suagher, Toninelli, Marzupio, Vaglica; Gattoni, Corradi, Marchesi, Vaglica; Capelli, Capogna, D’Amico. All. Andreoletti