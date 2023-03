Pordenone, Stefani prende il posto di Di Carlo

Dopo l'esonero di Mimmo Di Carlo arrivato in mattinata, il Pordenone ha ufficializzato il nuovo allenatore. Sarà il capitano neroverde sino alla scorsa stagione, Mirko Stefani a guidare la Prima squadra sino al termine della stagione. "Stefani è stato per 7 anni riferimento tecnico e umano, in campo e fuori - un valore aggiunto per il finale di stagione" scrive il club neroverde nella nota che ufficializza la nomina.