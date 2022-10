Pordenone-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi torna in campo il Trento a quattro giorni di distanza dalla vittoriosa trasferta di Busto Arsizio, che ha coinciso con l’esordio di mister Tedino sulla panchina aquilotta. Questa sera i gialloblù (calcio d’inizio alle ore 18.30) affronteranno il Pordenone allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro nell’impegno valevole per la nona giornata del girone d’andata del campionato di serie C.

Il Trento occupa attualmente la 15esima posizione con 8 punti conquistati in virtù di 2 successi (contro Pro Vercelli e Pro Patria), 2 pareggi (contro Triestina e Arzignano Valchiampo) e 4 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova e Renate), con uno score complessivo di 11 reti realizzate e 13 subite.

Il Pordenone, invece, è attualmente terzo in classifica in coabitazione con Lecco, Padova e Novara con 14 punti realizzati per effetto di 4 vittorie (contro Triestina, Virtus Verona, Sangiuliano City e Arzignano Valchiampo), 2 pareggi (contro Juventus Next Gen e Renate) e 2 sconfitte (contro Padova e Mantova), con uno score complessivo di 9 reti realizzate e 4 subite.