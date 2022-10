Potenza, torna Giuseppe Raffaele

Torna a Potenza l'allenatore Giuseppe Raffaele. Il club rossoblù dopo l'esonero di Sebastiano Siviglia ha necessità di un sostituto che sappia riportare il club in alto. E l'ex Raffaele è stato scelto dalla dirigenza del Potenza visto che la squadra è al momento al 17mo posto in classifica con appena 9 punti. Raffaele dopo l'esperienza non entusiasmante al Catania ha risolto il contratto che lo legava alla Viterbese. Il pubblico del "Viviani" è pronto per rifare gli applausi a Raffaele che a Potenza ha fatto bene nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 sotto la presidenza Caiata.