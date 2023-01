Pro Vercelli-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Al Silvio Piola, calcio d'inizio alle 14.30

Redazione ITASportPress

Bruno Tedino vuole vedere un Trento coraggioso oggi a Vercelli contro la squadra piemontese. Il 2022 si è chiuso con una vittoria contro la Juventus NG e il 2023 inizia dal “Silvio Piola” nell’impegno valevole per la 21esima giornata - la seconda del girone di ritorno - del campionato di serie C Girone A. Tedino lancia subito i nuovi Carletti in attacco e Suciu a centrocampo. Tra i convocati figura il centravanti croato Leon Sipos, tesserato nel pomeriggio di sabato. Il giocatore, cresciuto nella Dinamo Zagabria ed ex Catania e Fidelis Andria, ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori gialloblu sino al 30 giugno 2025.

Il Trento, che nelle ultime due gare disputate ha raccolto 4 punti per effetto del pareggio contro il Novara (1 a 1) e il successo ottenuto contro la Juventus Next Gen il 23 dicembre al “Briamasco” (2 a 1), è attualmente 18esimo in classifica con 17 punti realizzati, in virtù di 4 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco e Juventus Next Gen, quest’ultima al ritorno), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen - all’andata -, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe), con uno score complessivo di 21 reti realizzate e 30 subite.

La Pro Vercelli, invece, in questo momento occupa la nona posizione in graduatoria con 27 punti conquistati, frutto di 7 successi (contro Padova, all’andata, Feralpisalò, Piacenza, Virtus Verona, L.R. Vicenza, Sangiuliano City e Pordenone), 6 pareggi (contro Renate, Triestina, Pergolettese, Arzignano Valchiampo, Mantova e Lecco) e 7 sconfitte (contro Trento, Novara, Pro Patria, Pro Sesto, AlbinoLeffe, Juventus Next Gen e Padova, quest’ultima al ritorno), con uno score complessivo di 27 reti realizzate e 26 subite.

Prima del match, come disposto dalla Figc, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli, scomparso venerdì gennaio.

La gara tra Pro Vercelli e Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports.

Così in campo.

Mister Tedino, ai box per squalifica e sostituito in panchina dal “vice” Carlo Marchetto, dovrà fare a meno dello squalificato Mihai, dei lungodegenti Osuji, Brighenti e Carini, di Cittadino e Garcia Tena, con questi ultimi due che la prossima settimana riprenderanno a lavorare con il gruppo. Sono 23 i giocatori convocati per la trasferta piemontese. Mister Paci sembra intenzionato a riproporre il collaudato 4-3-1-2. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Valentini, mentre in difesa agiranno Iezzi, Cristini, Perrotta e Anastasio. Saco, Emmanuello e Iotti in mediana, con Vergara in posizione di trequartista alle spalle di Della Morte e Comi. Out Rizzo e Louati.

PROBABILI FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Iotti, Saco, Emmanuello; Vergara, Della Morte; Comi. Allenatore: Massimo Paci.

TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini, Semprini; Ballarini, Suciu, Damian; Carletti, Sipos, Pasquato. Allenatore: Bruno Tedino.