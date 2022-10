Re Saporetti e il Trento fa l’impresa sul terreno del Lecco

Qualcosa di straordinario. Era quello di cui aveva bisogno il Trento per dimenticare la pessima partenza in Serie C con D’Anna al timone. Qualcosa di straordinario come battere 2-1 in trasferta la capolista Lecco giocando la miglior partita della stagione e la più intensa da quando sulla panchina siede il mister Bruno Tedino. Il Trento ha costruito questa impresa sul suo fenomeno Saporetti. Il numero 9 ha fatto un assist e un gol al “Rigamonti-Ceppi”. Il Lecco stavolta ha steccato. In C non perdeva da sei partite (17 settembre con la Pro Sesto in casa). Bravo Tedino che ha ripetuto una delle sue magie tattiche per vincere, con la difesa a 3 e il centrocampo a 5 con Bocalon e Saporetti in avanti. Il Trento ha avuto un ottimo approccio mettendo in avvio la partita in discesa sul terreno della capolista. Il protagonista è stato subito l’attaccante ex Ravenna che ha trasformato il “Rigamonti-Ceppi” come succursale del Briamasco: si è sentito a casa. Il numero 9 del Trento ha narcotizzato gli avversari con un assist che il giovane Ballerini ha finalizzato al 7’ dopo una corta respinta della difesa dei padroni di casa. Conosce perfettamente i corridoi che conducono in porta Saporetti e oggi ha chiuso una partita scomoda e difficile. Simone ha raddoppiato con un’azione personale dimostrando nei primi 45’ di essere sempre stato il calciatore più al centro dell’universo gialloblù. Saporetti segna, conclude, crea, e poi duella, recupera, contrasta. Un primo tempo da applausi.