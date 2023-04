Renate-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo Renate a Lecco questa sera alle 20:30 per il match del lunedì della Serie C. Le due squadre si affrontano per la 35esima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Renate-Lecco scenderanno in campo questa sera, lunedì 3 aprile 2023 alle ore 20:30 per la 35esima giornata del campionato di Serie C Girone A. Gara che si annuncia molto interessante tra le due formazioni che sono staccate in classifica da sei punti.

Renate-Lecco, le ultime Il Renate di mister Dossena ha consolidato la propria posizione nei playoff battendo in casa il Padova nell’ultimo turno. Una vittoria che ha interrotto una serie negativa di tre partite. Adesso la classifica dice 49 punti. Per la gara di oggi possibile attacco con Malotti, Squizzato e Sorrentino ma attenzione alle sorprese. In mezzo Nelli, Marano e Simonetti. In porta ci sarà Furlanetto a difendere la squadra dalle offensive rivali.

Il Lecco arriva da 4 pareggi consecutivi a reti bianche e va alla ricerca della vittoria. Attualmente ha 55 punti in classifica e con un successo si porterebbe a -1 dal Pordenone terzo. Tordini, Pinzauti e Buso dovrebbero essere gli attaccanti del match ma occhio alle novità dell'ultimo minuto. A Melgrati il compito di proteggere la porta dagli attacchi avversari.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Renate e Lecco si giocherà, come detto, oggi lunedì 3 aprile 2023. Il calcio d'inizio della gara, valida per la 35esima giornata del campionato di Serie C Girone A avrà luogo alle 20:30. Per gli appassionati di Lega Pro il match potrà essere visto in tv e streaming.

La diretta della gara sarà disponibile su DAZN grazie al canale Eleven Sports o direttamente su Eleven Sports. Gara live anche in televisione sulla Rai, precisamente su Rai Sport, anche in HD.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

RENATE (4-3-3): Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini; Simonetti, Marano, Nelli; Malotti, Squizzato, Sorrentino.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Ernici, Battistini, Celjak, Lepore; Ardizzone, Ilari, Giudici; Tordini, Pinzauti, Buso.